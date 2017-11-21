США ввели санкции против Корпуса стражей Исламской революции Ирана

"Эта сеть использовала мошеннические меры для обхода европейских ограничений экспортного контроля и закупала современное оборудование и материалы для печати поддельных банкнот Йемена, которые потенциально стоили сотни миллионов долларов для Корпуса стражей Исламской революции - сил" Кудс ", - говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, попавших под санкции компании Pardazesh Tasvir Rayan Co., Tejarat Almas Mobin и немецкие фирмы ForEnt Technik и Printing Trade Center.

Напомним, в Сирии в бою против представителей группировки "Исламское государство" погиб командующий подразделения "Корпуса стражей Исламской революции" Хаиролл Самади.