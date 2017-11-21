США ввели санкции против Корпуса стражей Исламской революции Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Департаменте казначейства США сообщили о введении санкций в отношении четырех компаний и двух человек из-за фальсификации йеменской валюты на сотни миллионов долларов для иранского Корпуса стражей Исламской революции. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства, передает УНН.
"Эта сеть использовала мошеннические меры для обхода европейских ограничений экспортного контроля и закупала современное оборудование и материалы для печати поддельных банкнот Йемена, которые потенциально стоили сотни миллионов долларов для Корпуса стражей Исламской революции - сил" Кудс ", - говорится в сообщении.
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Согласно заявлению, попавших под санкции компании Pardazesh Tasvir Rayan Co., Tejarat Almas Mobin и немецкие фирмы ForEnt Technik и Printing Trade Center.
Напомним, в Сирии в бою против представителей группировки "Исламское государство" погиб командующий подразделения "Корпуса стражей Исламской революции" Хаиролл Самади.