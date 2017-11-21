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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36047 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57531 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65834 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69370 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58645 просмотра

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11:14 • 97527 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100624 просмотра

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США ввели санкции против Корпуса стражей Исламской революции Ирана

США ввели санкции против Корпуса стражей Исламской революции Ирана

Киев  •  УНН

 • 13232 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Департаменте казначейства США сообщили о введении санкций в отношении четырех компаний и двух человек из-за фальсификации йеменской валюты на сотни миллионов долларов для иранского Корпуса стражей Исламской революции. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства, передает УНН.

"Эта сеть использовала мошеннические меры для обхода европейских ограничений экспортного контроля и закупала современное оборудование и материалы для печати поддельных банкнот Йемена, которые потенциально стоили сотни миллионов долларов для Корпуса стражей Исламской революции - сил" Кудс ", - говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, попавших под санкции компании Pardazesh Tasvir Rayan Co., Tejarat Almas Mobin и немецкие фирмы ForEnt Technik и Printing Trade Center.

Напомним, в Сирии в бою против представителей группировки "Исламское государство" погиб командующий подразделения "Корпуса стражей Исламской революции" Хаиролл Самади.

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