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США ввели санкції проти Корпусу вартових Ісламської революції Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Департаменті казначейства США повідомили про запровадження санкцій щодо чотирьох компаній і двох осіб через фальсифікацію єменської валюти на сотні мільйонів доларів для іранського Корпусу вартових Ісламської революції. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті відомства, передає УНН.

"Ця мережа використовувала шахрайські заходи для обходу європейських обмежень експортного контролю і закуповувала сучасне обладнання та матеріали для друку підроблених банкнот Ємену, які потенційно коштували сотні мільйонів доларів для Корпусу вартових Ісламської революції - сил "Кудс", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран погрожує США нищівною відповіддю за невизнання їх організації "КВІР"

Згідно з заявою, потрапили під санкції компанії Pardazesh Tasvir Rayan Co., Tejarat Almas Mobin і німецькі фірми ForEnt Technik і Printing Trade Center.

Нагадаємо, у Сирії у бою проти представників угруповання “Ісламська держава” загинув командувач підрозділу “Корпусу вартових Ісламської революції” Хаїролл Самаді.

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