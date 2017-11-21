США ввели санкції проти Корпусу вартових Ісламської революції Ірану

"Ця мережа використовувала шахрайські заходи для обходу європейських обмежень експортного контролю і закуповувала сучасне обладнання та матеріали для друку підроблених банкнот Ємену, які потенційно коштували сотні мільйонів доларів для Корпусу вартових Ісламської революції - сил "Кудс", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з заявою, потрапили під санкції компанії Pardazesh Tasvir Rayan Co., Tejarat Almas Mobin і німецькі фірми ForEnt Technik і Printing Trade Center.

Нагадаємо, у Сирії у бою проти представників угруповання “Ісламська держава” загинув командувач підрозділу “Корпусу вартових Ісламської революції” Хаїролл Самаді.