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У Сирії вбили командувача підрозділу іранського "Корпусу вартових Ісламської революції"

Київ • УНН

 • 12899 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Сирії у бою проти представників угруповання “Ісламська держава” загинув командувач підрозділу “Корпусу вартових Ісламської революції” Хаїролл Самаді. Про це повідомили іранські ЗМІ, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Іранські ЗМІ повідомили, що командувач підрозділу „Корпусу вартових Ісламської революції“ був убитий у бою проти представників угруповання „Ісламська держава“ в Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Х.Самаді помер 16 листопада в місті Абу-Камаль. Причиною смерті стало поранення осколками після вибуху снаряду.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “ІД” втратило 95% контрольованої території.

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