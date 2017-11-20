У Сирії вбили командувача підрозділу іранського "Корпусу вартових Ісламської революції"

“Іранські ЗМІ повідомили, що командувач підрозділу „Корпусу вартових Ісламської революції“ був убитий у бою проти представників угруповання „Ісламська держава“ в Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Х.Самаді помер 16 листопада в місті Абу-Камаль. Причиною смерті стало поранення осколками після вибуху снаряду.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “ІД” втратило 95% контрольованої території.