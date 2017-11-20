В Сирии убит командующий подразделения иранского "Корпуса стражей Исламской революции"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Сирии в бою против представителей группировки “Исламское государство” погиб командующий подразделения “Корпуса стражей Исламской революции” Хаиролл Самади. Об этом сообщили иранские СМИ, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Иранские СМИ сообщили, что командующий подразделения „Корпуса стражей Исламской революции“ был убит в бою против представителей группировки „Исламское государство“ в Сирии”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Х.Самади умер 16 ноября в Абу-Камаль. Причиной смерти стало ранение осколками после взрыва снаряда.
Как сообщал УНН, террористическая группировка “ИГ” потеряла 95% контролируемой территории.