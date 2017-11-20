В Сирии убит командующий подразделения иранского "Корпуса стражей Исламской революции"

“Иранские СМИ сообщили, что командующий подразделения „Корпуса стражей Исламской революции“ был убит в бою против представителей группировки „Исламское государство“ в Сирии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Х.Самади умер 16 ноября в Абу-Камаль. Причиной смерти стало ранение осколками после взрыва снаряда.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “ИГ” потеряла 95% контролируемой территории.