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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 20952 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51094 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70655 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77491 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77982 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62763 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 99946 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100737 просмотра

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В Сирии убит командующий подразделения иранского "Корпуса стражей Исламской революции"

В Сирии убит командующий подразделения иранского "Корпуса стражей Исламской революции"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Сирии в бою против представителей группировки “Исламское государство” погиб командующий подразделения “Корпуса стражей Исламской революции” Хаиролл Самади. Об этом сообщили иранские СМИ, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Иранские СМИ сообщили, что командующий подразделения „Корпуса стражей Исламской революции“ был убит в бою против представителей группировки „Исламское государство“ в Сирии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Х.Самади умер 16 ноября в Абу-Камаль. Причиной смерти стало ранение осколками после взрыва снаряда.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “ИГ” потеряла 95% контролируемой территории.

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