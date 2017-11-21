Иран заявил об уничтожении "ИГИЛ"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Командующий силами "Кодс" КСИР Ирана генерал-майор Касем Сулеймани в письме к верховному лидеру страны Айатолла Али Хаменеи заявил о завершении работы по уничтожению террористической группировки "ИГИЛ", передает УНН со ссылкой на Irna.
К.Сулеймани объявил о конце существования "ИГИЛ". С его слов, предварительные оценки показывают, что террористы нанесли ущерб Сирии и Ираку в размере 500 млрд долларов.
В письме также отмечается, чио террористическая группировка "ИГИЛ" совершила акты геноцида по отношению жителям Сирии, в том числе массовое убийство, сексуальное рабство, массовое сожжение живых людей и другие преступления против человечности.
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"Я, как вами назначенный солдат в этом поле, по оканчании операции освобождения сирийского города Абу-Камаль, последнего крупного оплота "ИГИЛ" и окончание существования этой... группы, объявляю поражение и уничтожение террористической группы "ИГИЛ", - говорится в письме.
Он поздравил "с этой великой и решающей победой".
Напомним, иракские силы отбили последний удерживаемый "ИГИЛ" город.
В начале ноября силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИГИЛ" в Ираке.