Иран заявил об уничтожении "ИГИЛ"

К.Сулеймани объявил о конце существования "ИГИЛ". С его слов, предварительные оценки показывают, что террористы нанесли ущерб Сирии и Ираку в размере 500 млрд долларов.

В письме также отмечается, чио террористическая группировка "ИГИЛ" совершила акты геноцида по отношению жителям Сирии, в том числе массовое убийство, сексуальное рабство, массовое сожжение живых людей и другие преступления против человечности.

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"Я, как вами назначенный солдат в этом поле, по оканчании операции освобождения сирийского города Абу-Камаль, последнего крупного оплота "ИГИЛ" и окончание существования этой... группы, объявляю поражение и уничтожение террористической группы "ИГИЛ", - говорится в письме.

Он поздравил "с этой великой и решающей победой".

Напомним, иракские силы отбили последний удерживаемый "ИГИЛ" город.

В начале ноября силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИГИЛ" в Ираке.