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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10923 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27370 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39224 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45546 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42843 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90590 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Иран заявил об уничтожении "ИГИЛ"

Иран заявил об уничтожении "ИГИЛ"

Киев  •  УНН

 • 13854 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Командующий силами "Кодс" КСИР Ирана генерал-майор Касем Сулеймани в письме к верховному лидеру страны Айатолла Али Хаменеи заявил о завершении работы по уничтожению террористической группировки "ИГИЛ", передает УНН со ссылкой на Irna.

К.Сулеймани объявил о конце существования "ИГИЛ". С его слов, предварительные оценки показывают, что террористы нанесли ущерб Сирии и Ираку в размере 500 млрд долларов.

В письме также отмечается, чио террористическая группировка "ИГИЛ" совершила акты геноцида по отношению жителям Сирии, в том числе массовое убийство, сексуальное рабство, массовое сожжение живых людей и другие преступления против человечности.

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"Я, как вами назначенный солдат в этом поле, по оканчании операции освобождения сирийского города Абу-Камаль, последнего крупного оплота "ИГИЛ" и окончание существования этой... группы, объявляю поражение и уничтожение террористической группы "ИГИЛ", - говорится в письме.

Он поздравил "с этой великой и решающей победой".

Напомним, иракские силы отбили последний удерживаемый "ИГИЛ" город.

В начале ноября силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИГИЛ" в Ираке.

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