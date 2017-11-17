Иракские силы отбили последний удерживаемый "ИГИЛ" город

Иракский национальный флаг был поднят над Равой в полдень в пятницу, говорится в заявлении Совместного оперативного командования Ирака (IJOC).

Представитель командования сообщил, что инженеры проложили понтонный мост через реку Евфрат на рассвете, чтобы позволить иракским войскам добратся до окрестностей города.

Как сообщается, Рава была последним известным иракским городом, все еще удерживаемым боевиками "ИГИЛ". Взятие города под контроль иракскими силами означает, что "ИГИЛ" потерпел поражение во всех городах страны, хотя все еще существуют очаги сопротивления. Джихадисты контролируют определенную территорию в пустынях западного Ирака.

Напомним, в начале ноября силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИГИЛ" в Ираке.