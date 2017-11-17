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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10914 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27313 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39172 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45508 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11:14 • 90578 просмотра

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Иракские силы отбили последний удерживаемый "ИГИЛ" город

Иракские силы отбили последний удерживаемый "ИГИЛ" город

Киев  •  УНН

 • 11808 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Иракские силы отбили у "ИГИЛ" город Рава в западной провинций Анбар, который был одним из последних оплотов джихадистов в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Иракский национальный флаг был поднят над Равой в полдень в пятницу, говорится в заявлении Совместного оперативного командования Ирака (IJOC).

Представитель командования сообщил, что инженеры проложили понтонный мост через реку Евфрат на рассвете, чтобы позволить иракским войскам добратся до окрестностей города.

Как сообщается, Рава была последним известным иракским городом, все еще удерживаемым боевиками "ИГИЛ". Взятие города под контроль иракскими силами означает, что "ИГИЛ" потерпел поражение во всех городах страны, хотя все еще существуют очаги сопротивления. Джихадисты контролируют определенную территорию в пустынях западного Ирака.

Напомним, в начале ноября силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции против "Исламского государства" освободили почти всю территорию, подконтрольную "ИГИЛ" в Ираке.

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