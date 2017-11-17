Іракські сили відбили останнє утримуване "ІД" місто

Іракський національний прапор був піднятий над Равою опівдні в п'ятницю, говориться в заяві Спільного оперативного командування Іраку (IJOC).

Представник командування повідомив, що інженери проклали понтонний міст через річку Євфрат на світанку, щоб дозволити іракським військам дістатися до околиць міста.

Як повідомляється, Рава була останнім відомим іракським містом, яке все ще утримувалося бойовиками "ІД". Взяття міста під контроль іракськими силами означає, що "ІД" зазнав поразки у всіх містах країни, хоча все ще існують осередки опору. Джихадисти контролюють певну територію в пустелях західного Іраку.

Нагадаємо, на початку листопада сили безпеки Іраку за підтримки міжнародної коаліції проти "Ісламської держави" звільнили майже всю територію, підконтрольну "ІД" в Іраку.