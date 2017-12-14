У Дамаску запобігли теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сирійські сили на околиці міста Дамаск в Сирії сьогодні запобігли теракту, який хотіли здійснити за допомогою бомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на SANA.
Джерело в місцевій поліції повідомило, що під час перевірки був помічений замінований пасажирський автомобіль Hyundai з терористом-смертником.
Автомобіль підірвали до того, як він досяг в'їзду в місто. Загинув терорист, інших жертв немає.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над "ІГІЛ" в Іраку і Сирії.