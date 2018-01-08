Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

По информации правозащитников из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, во время боев против повстанцев рядом с городом Хараста, правительственные войска получили поддержку со стороны российской авиации.

"При прорыве блокады были освобождены не менее 200 окруженных солдат", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в ноябре 2017 года повстанцы, большинство которых составляют члены исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", начали наступление на военную базу, неоднократно использованную сирийской армией для нападений на окруженный ею регион, в котором проживают около 300 тысяч человек.

"На рубеже 2017-2018 годов повстанцам удалось отвоевать ряд территорий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, сирийская армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения в четверг освободила от террористов группировки “Джебхат ан-Нусра” шесть поселков на юго-востоке провинции Идлиб (320 километров от столицы Сирии).

Напомним, 14 декабря в Дамаске предотвратили теракт.