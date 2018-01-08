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Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

Киев • УНН

 • 11551 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января, сирийская армия прорвала осадное кольцо около одной из военных баз к востоку от Дамаска. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

По информации правозащитников из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, во время боев против повстанцев рядом с городом Хараста, правительственные войска получили поддержку со стороны российской авиации.

"При прорыве блокады были освобождены не менее 200 окруженных солдат", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в ноябре 2017 года повстанцы, большинство которых составляют члены исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", начали наступление на военную базу, неоднократно использованную сирийской армией для нападений на окруженный ею регион, в котором проживают около 300 тысяч человек.

"На рубеже 2017-2018 годов повстанцам удалось отвоевать ряд территорий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, сирийская армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения в четверг освободила от террористов группировки “Джебхат ан-Нусра” шесть поселков на юго-востоке провинции Идлиб (320 километров от столицы Сирии).

Напомним, 14 декабря в Дамаске предотвратили теракт.

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