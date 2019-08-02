Силовики почали "кошмарити" одержувачів агродотацій

За його словами, навідуються не тільки до великого бізнесу, але і до середнього.

"У 2018 році за програмою "Державна підтримка галузі тваринництва", зокрема, у напрямку часткове відшкодування вартості об'єктів, дотації отримали 15 підприємств. Мені відомо про два випадки, коли, у тому числі, члени нашої організації, стали об'єктами "інтересу" з боку прокуратури та правоохоронних органів. При чому, йдеться зовсім не про олігархів, а про звичайних фермерів, які володіють одним-двома підприємствами, не дуже великими.

Ці фермери чесно будували тваринницькі комплекси, подавали весь необхідний пакет документів і законно отримували дотації. І до них, ще до заяви президента України Володимира Зеленського, прийшли і почали "кошмарити", - розповів він.

Соколов вважає, що "жертвами" можуть стати й інші учасники держпрограми.

"Те, що це улюблена традиція наших правоохоронних органів - це факт: отримав держпідтримку, особливо пов'язану з компенсацією по будівництву, до тебе прийдуть і почнуть "кошмарити", - підкреслив він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський виступив із ініціативою перевірити найбільшого виробника і експортера курятини в Україні - компанію "Миронівський хлібопродукт". Він доручив правоохоронцям порахувати суму державних дотацій МХП і суму виплачених дивідендів акціонерам, ймовірно, вважаючи, що вони повинні зійтися.

Аналіз ЗМІ свідчить, що суми не сходяться. Ба більше, до впровадження за рекомендацією МВФ системи держдотацій у 2017 році МХП платив своїм акціонерам більше, ніж зараз.

Також нагадаємо, минулого року МХП отримав дотації відповідно до державної програми з будівництва трьох нових комплексів для тварин на базі Вінницької птахофабрики. Цей інвестиційний проект називають найбільшим за останні 5 років, оскільки компанія витратила на нього 2 млрд грн. Крім МХП, по тій же програмі, дотації отримали ще 14 незв'язаних між собою агрокомпаній.

Як раніше повідомляв УНН, причиною "наїзду" Зеленського на МХП насправді могли бути зовсім не дотації, а політична кон'юнктура напередодні виборів. Зокрема газети з екс-дружиною Онищенко. Детальніше читайте в матеріалі УНН.

Також нагадаємо, Володимира Зеленського розкритикували за тиск на бізнес в ситуації з "АрселорМіттал", коли з ініціативи Президента СБУ відкрила кримінальне провадження проти гірничо-металургійної компанії за статтею 441 КК, звинувативши у "масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів , а також вчиненні інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу".

У Dragon Capital здивувалися, що на тлі таких подій в Україні Зеленський вирішив звернутися до іноземних інвесторів із закликом вкладати у країну. Адже, за словами фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, "АрселорМіттал" і є той приклад іноземного інвестора в Україні.