У МХП повідомили, як використовують отримані держдотації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" цього року завершив будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики", за що і отримав компенсацію у межах чинної програми держпідтримки АПК. Про це в "МХП" повідомили у відповідь на інформаційний запит УНН.
Йдеться про:
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- нову бригаду з вирощування курчат-бройлерів № 42;
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- птахофабрику "Вінницький бройлер";
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- комплекс із забою курчат-бройлерів.
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Загальна сума витрат "МХП" на інвестпроект становила понад 2 млрд грн.
"Усі витрати - за ТОВ "Вінницька птахофабрика". Загальна сума витрат на будівництво - більше 2 062 млн гривень", - повідомили у "МХП".
У компанії відзначили, що запуск нових об'єктів дозволив збільшити штат "Вінницької птахофабрики" на 600 робочих місць (тепер більше 6 тис. в цілому). Зростання виробництва при цьому очікується на рівні 55% до 167 тис. тонн курятини на рік (при виході виробництва на повну потужність).
Що стосується отриманих дотацій, то всі вони будуть повернуті в операційну діяльність "Вінницької птахофабрики".
"ТОВ "Вінницька птахофабрика" Групи МХП отримані кошти планує витратити на забезпечення операційної діяльності підприємства", - повідомили у "МХП".
Також у "МХП" надали відео про роботу "Вінницької птахофабрики" (відео знято до запуску нових об'єктів і не враховує коригувань по штату).
Нагадаємо, відтепер "Вінницька птахофабрика" претендує на статус найбільшої у світі. Сума отриманих держдотацій сягнула 800 млн грн або 30% від загального бюджету будівництва.
Крім "МХП", держдотації за програмою будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів отримали ще чотири компанії: "Прогрес", "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія".
Нагадаємо, за останні роки Україна вирвалася у ТОП-10 найбільших постачальників курятини у світі.
У країнах ЄС - Україна у трійці лідерів.