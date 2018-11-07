У МХП повідомили, як використовують отримані держдотації

ukru
Ексклюзив
12:16 • 39930 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 99947 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 92542 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 84143 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 105031 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 117133 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 72256 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81652 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 153858 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224903 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.3 м/с
57 %
752 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 145297 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 123401 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 110519 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 104435 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 75335 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 99961 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 117142 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 153863 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 501224 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 581105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 4502 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 47848 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 53115 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189677 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184913 перегляди
Актуальне
У МХП повідомили, як використовують отримані держдотації

У МХП повідомили, як використовують отримані держдотації

Київ • УНН

 • 16803 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" цього року завершив будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики", за що і отримав компенсацію у межах чинної програми держпідтримки АПК. Про це в "МХП" повідомили у відповідь на інформаційний запит УНН.

Йдеться про:

  • нову бригаду з вирощування курчат-бройлерів № 42;
  • птахофабрику "Вінницький бройлер";
  • комплекс із забою курчат-бройлерів.

Загальна сума витрат "МХП" на інвестпроект становила понад 2 млрд грн.

"Усі витрати - за ТОВ "Вінницька птахофабрика". Загальна сума витрат на будівництво - більше 2 062 млн гривень", - повідомили у "МХП".

У компанії відзначили, що запуск нових об'єктів дозволив збільшити штат "Вінницької птахофабрики" на 600 робочих місць (тепер більше 6 тис. в цілому). Зростання виробництва при цьому очікується на рівні 55% до 167 тис. тонн курятини на рік (при виході виробництва на повну потужність).

Що стосується отриманих дотацій, то всі вони будуть повернуті в операційну діяльність "Вінницької птахофабрики".

"ТОВ "Вінницька птахофабрика" Групи МХП отримані кошти планує витратити на забезпечення операційної діяльності підприємства", - повідомили у "МХП".

Також у "МХП" надали відео про роботу "Вінницької птахофабрики" (відео знято до запуску нових об'єктів і не враховує коригувань по штату).

Нагадаємо, відтепер "Вінницька птахофабрика" претендує на статус найбільшої у світі. Сума отриманих держдотацій сягнула 800 млн грн або 30% від загального бюджету будівництва.

Крім "МХП", держдотації за програмою будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів отримали ще чотири компанії: "Прогрес", "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія".

Нагадаємо, за останні роки Україна вирвалася у ТОП-10 найбільших постачальників курятини у світі.

У країнах ЄС - Україна у трійці лідерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08