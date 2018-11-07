У МХП повідомили, як використовують отримані держдотації

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" цього року завершив будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики", за що і отримав компенсацію у межах чинної програми держпідтримки АПК. Про це в "МХП" повідомили у відповідь на інформаційний запит УНН.