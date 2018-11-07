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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В МХП сообщили, как используют полученные госдотации

В МХП сообщили, как используют полученные госдотации

Киев  •  УНН

 • 16789 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” в этом году завершил строительство сразу трех новых животноводческих объектов на базе “Винницкой птицефабрики”, за что и получил компенсацию в рамках действующей программы господдержки АПК. Об этом в “МХП” сообщили в ответ на информационный запрос УНН.

Речь идет о:

  • новой бригаде по выращиванию цыплят-бройлеров № 42;
  • птицефабрике “Винницкий бройлер”;
  • комплексе по забою цыплят-бройлеров.

Общая сумма затрат “МХП” на инвестпроект составила свыше 2 млрд грн.

“Все расходы были понесены ООО "Винницкая птицефабрика“. Общая сумма затрат на строительство — более 2 062 млн гривен”, — сообщили в “МХП”.

В компании отметили, что запуск новых объектов позволил увеличить штат “Винницкой птицефабрики” на 600 рабочих мест (теперь более 6 тыс. в общей сложности). Рост производства при этом ожидается на уровне 55% до 167 тыс. тонн курятины в год (при выходе производства на полную мощность).

Что касается полученных дотаций, то все они будут возвращены в операционную деятельность “Винницкой птицефабрики”.

“ООО "Винницкая птицефабрика“ Группы МХП полученные средства планирует потратить на обеспечение операционной деятельности предприятия”, — сообщили в “МХП”.

Также в “МХП” предоставили видео о работе “Винницкой птицефабрики” (видео снято до запуска новых объектов и не учитывает корректировок по штату).

Напомним, отныне “Винницкая птицефабрика” претендует на статус крупнейшей в мире. Сума полученных госдотаций составила 800 млн грн или 30% от общего бюджета строительства.

Помимо “МХП”, госдотации по программе строительства и реконструкции животноводческих комплексов получили еще четыре компании: “Прогрес”, “Генетик-Інвест”, “Урманське” и “Аграрна компанія”.

Напомним, за последние годы Украина вырвалась в ТОП-10 крупнейших поставщиков курятины в мире.

В странах ЕС — Украина в тройке лидеров.

Украинские Национальные Новости

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