Ексклюзив
08:48 • 8228 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 23253 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 23207 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 35298 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 59040 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 59919 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 138023 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69582 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78487 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113792 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Сікорський різко відреагував на емоційну заяву угорського МЗС та закликав до солідарності з Україною

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на критику угорського колеги Петера Сійярто щодо санкцій проти Роберта Бровді. Сікорський нагадав Угорщині про можливість відмови від російської нафти та закликав до солідарності з Україною.

Сікорський різко відреагував на емоційну заяву угорського МЗС та закликав до солідарності з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на різку відповідь глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який критикував Україну та Польщу через зауваження щодо санкцій проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. Про це очільник МЗС Польщі написав на своїй сторінці в соцмережі "Х", пише УНН.

Деталі

Петер, як вам неодноразово заявляла Європейська комісія, Угорщина може отримувати нафту з джерел, що не фінансують військову машину путіна. Будь ласка, виявіть солідарність із боротьбою України за незалежність. Герої 1956 року спостерігають

– написав Сікорський у своїй заяві.

Конфлікт виник на тлі критики української та польської сторін щодо рішення Будапешта запровадити санкції проти Бровді, який брав участь у воєнних операціях. Сійярто назвав зауваження колег "емоційними" та висловив незгоду з оцінками України та Польщі, що лише загострило дипломатичну суперечку.

Сікорський підкреслив історичну відповідальність Угорщини та закликав демонструвати солідарність із сучасною боротьбою України за територіальну цілісність та незалежність.

Нагадаємо

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до Польщі на відпочинок. Це сталося після того, як Угорщина заборонила Бровді в'їзд до Шенгенської зони.

Раніше Угорщина заборонила в'їзд Роберту Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".

МЗС України вручило ноту протесту послу Угорщини у відповідь на заборону в'їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді. Київ закликав Будапешт до конструктивного діалогу.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Польща