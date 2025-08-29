Сікорський різко відреагував на емоційну заяву угорського МЗС та закликав до солідарності з Україною
Київ • УНН
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на критику угорського колеги Петера Сійярто щодо санкцій проти Роберта Бровді. Сікорський нагадав Угорщині про можливість відмови від російської нафти та закликав до солідарності з Україною.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на різку відповідь глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який критикував Україну та Польщу через зауваження щодо санкцій проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. Про це очільник МЗС Польщі написав на своїй сторінці в соцмережі "Х", пише УНН.
Деталі
Петер, як вам неодноразово заявляла Європейська комісія, Угорщина може отримувати нафту з джерел, що не фінансують військову машину путіна. Будь ласка, виявіть солідарність із боротьбою України за незалежність. Герої 1956 року спостерігають
Конфлікт виник на тлі критики української та польської сторін щодо рішення Будапешта запровадити санкції проти Бровді, який брав участь у воєнних операціях. Сійярто назвав зауваження колег "емоційними" та висловив незгоду з оцінками України та Польщі, що лише загострило дипломатичну суперечку.
Сікорський підкреслив історичну відповідальність Угорщини та закликав демонструвати солідарність із сучасною боротьбою України за територіальну цілісність та незалежність.
Нагадаємо
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до Польщі на відпочинок. Це сталося після того, як Угорщина заборонила Бровді в'їзд до Шенгенської зони.
Раніше Угорщина заборонила в'їзд Роберту Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".
МЗС України вручило ноту протесту послу Угорщини у відповідь на заборону в'їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді. Київ закликав Будапешт до конструктивного діалогу.