Сикорский резко отреагировал на эмоциональное заявление венгерского МИД и призвал к солидарности с Украиной

Эксклюзив
08:48 • 8530 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 23610 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 23509 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 35801 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 59505 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 60057 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 138345 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69623 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78515 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113816 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Популярные новости
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 24412 просмотра
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29 августа, 02:23 • 7548 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 24706 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 21942 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 17159 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 35771 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 59480 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 73912 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 138326 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 212141 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 136493 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 166376 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 168333 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 157392 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 187732 просмотра
Сикорский резко отреагировал на эмоциональное заявление венгерского МИД и призвал к солидарности с Украиной

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на критику венгерского коллеги Петера Сийярто относительно санкций против Роберта Бровди. Сикорский напомнил Венгрии о возможности отказа от российской нефти и призвал к солидарности с Украиной.

Сикорский резко отреагировал на эмоциональное заявление венгерского МИД и призвал к солидарности с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на резкий ответ главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который критиковал Украину и Польшу из-за замечаний относительно санкций против командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди. Об этом глава МИД Польши написал на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.

Детали

Петер, как вам неоднократно заявляла Европейская комиссия, Венгрия может получать нефть из источников, не финансирующих военную машину путина. Пожалуйста, проявите солидарность с борьбой Украины за независимость. Герои 1956 года наблюдают

– написал Сикорский в своем заявлении.

Конфликт возник на фоне критики украинской и польской сторон относительно решения Будапешта ввести санкции против Бровди, который участвовал в военных операциях. Сийярто назвал замечания коллег "эмоциональными" и выразил несогласие с оценками Украины и Польши, что лишь обострило дипломатический спор.

Сикорский подчеркнул историческую ответственность Венгрии и призвал демонстрировать солидарность с современной борьбой Украины за территориальную целостность и независимость.

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди в Польшу на отдых. Это произошло после того, как Венгрия запретила Бровди въезд в Шенгенскую зону.

Ранее Венгрия запретила въезд Роберту Бровди, командиру Сил беспилотных систем ВСУ. Это произошло после удара по нефтепроводу "Дружба".

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в ответ на запрет въезда командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Киев призвал Будапешт к конструктивному диалогу.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Польша