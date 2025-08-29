Сикорский резко отреагировал на эмоциональное заявление венгерского МИД и призвал к солидарности с Украиной
Киев • УНН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на критику венгерского коллеги Петера Сийярто относительно санкций против Роберта Бровди. Сикорский напомнил Венгрии о возможности отказа от российской нефти и призвал к солидарности с Украиной.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на резкий ответ главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который критиковал Украину и Польшу из-за замечаний относительно санкций против командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди. Об этом глава МИД Польши написал на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.
Детали
Петер, как вам неоднократно заявляла Европейская комиссия, Венгрия может получать нефть из источников, не финансирующих военную машину путина. Пожалуйста, проявите солидарность с борьбой Украины за независимость. Герои 1956 года наблюдают
Конфликт возник на фоне критики украинской и польской сторон относительно решения Будапешта ввести санкции против Бровди, который участвовал в военных операциях. Сийярто назвал замечания коллег "эмоциональными" и выразил несогласие с оценками Украины и Польши, что лишь обострило дипломатический спор.
Сикорский подчеркнул историческую ответственность Венгрии и призвал демонстрировать солидарность с современной борьбой Украины за территориальную целостность и независимость.
Напомним
Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди в Польшу на отдых. Это произошло после того, как Венгрия запретила Бровди въезд в Шенгенскую зону.
Ранее Венгрия запретила въезд Роберту Бровди, командиру Сил беспилотных систем ВСУ. Это произошло после удара по нефтепроводу "Дружба".
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в ответ на запрет въезда командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Киев призвал Будапешт к конструктивному диалогу.