Сійярто: переговори США та росії - найкраща новина, а ЄС - "прихильники війни"
Київ • УНН
Глава МЗС Угорщини назвав "чудовою новиною" переговори між США та росією в Ер-Ріяді. Він також заявив, що добре, що ЄС не запросили, бо "прихильники війни" не мають бути на мирних переговорах.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що переговори між США та росією в Ер-Ріяді - це чудова новина, і що добре, що Європейський Союз не був запрошений на ці переговори, адже "прихильники війни" не повинні бути за столом мирних переговорів. Про це пише Sky News, передає УНН.
На мій погляд, це дуже хороша новина, найкраща новина за останні місяці: в Ер-Ріяді відбулися переговори між колегами, главами МЗС росії та США
За словами угорського міністра, "ліберальна провоєнна течія в Європі зараз кричить, що не може сісти за стіл переговорів".
Їм пора зрозуміти, що прихильників війни не запрошують за стіл мирних переговорів і, слава Богу, їм не дозволено вести мирні переговори
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та Сійярто розкритикували зустріч європейських лідерів у Парижі, де обговорювали питання розміщення іноземних військ в Україні.