Сійярто: переговори США та росії - найкраща новина, а ЄС - "прихильники війни"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що переговори між США та росією в Ер-Ріяді - це чудова новина, і що добре, що Європейський Союз не був запрошений на ці переговори, адже "прихильники війни" не повинні бути за столом мирних переговорів. Про це пише Sky News, передає УНН.

На мій погляд, це дуже хороша новина, найкраща новина за останні місяці: в Ер-Ріяді відбулися переговори між колегами, главами МЗС росії та США - сказав Сійярто у відеозверненні, яке транслював один із телеканалів.

За словами угорського міністра, "ліберальна провоєнна течія в Європі зараз кричить, що не може сісти за стіл переговорів".

Їм пора зрозуміти, що прихильників війни не запрошують за стіл мирних переговорів і, слава Богу, їм не дозволено вести мирні переговори - зазначив Сійярто.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та Сійярто розкритикували зустріч європейських лідерів у Парижі, де обговорювали питання розміщення іноземних військ в Україні.