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Сийярто: переговоры США и россии - лучшая новость, а ЕС - "сторонники войны"

Сийярто: переговоры США и россии - лучшая новость, а ЕС - "сторонники войны"

Киев  •  УНН

 • 8660 просмотра

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Глава МИД Венгрии назвал "отличной новостью" переговоры между США и Россией в Эр-Рияде. Он также заявил, что хорошо, что ЕС не пригласили, потому что "сторонники войны" не должны быть на мирных переговорах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между США и Россией в Эр-Рияде - это отличная новость, и хорошо, что Европейский Союз не был приглашен на эти переговоры, ведь "сторонники войны" не должны быть за столом мирных переговоров. Об этом пишет Sky News, передает УНН

На мой взгляд, это очень хорошая новость, лучшая новость за последние месяцы: в Эр-Рияде состоялись переговоры между коллегами, главами МИД россии и США 

- сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал один из телеканалов.

По словам венгерского министра, "либеральное провоенное течение в Европе сейчас кричит, что не может сесть за стол переговоров".

Им пора понять, что сторонников войны не приглашают за стол мирных переговоров и, слава Богу, им не позволено вести мирные переговоры 

- отметил Сийярто.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Сийярто раскритиковали встречу европейских лидеров в Париже, где обсуждали вопрос размещения иностранных войск в Украине. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
peter-siiyartoПетер Сийярто
er-riyadЭр-Рияд
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
parizhПариж
slovakiyaСловакия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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