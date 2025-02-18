Сийярто: переговоры США и россии - лучшая новость, а ЕС - "сторонники войны"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между США и Россией в Эр-Рияде - это отличная новость, и хорошо, что Европейский Союз не был приглашен на эти переговоры, ведь "сторонники войны" не должны быть за столом мирных переговоров. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

На мой взгляд, это очень хорошая новость, лучшая новость за последние месяцы: в Эр-Рияде состоялись переговоры между коллегами, главами МИД россии и США - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал один из телеканалов.

По словам венгерского министра, "либеральное провоенное течение в Европе сейчас кричит, что не может сесть за стол переговоров".

Им пора понять, что сторонников войны не приглашают за стол мирных переговоров и, слава Богу, им не позволено вести мирные переговоры - отметил Сийярто.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Сийярто раскритиковали встречу европейских лидеров в Париже, где обсуждали вопрос размещения иностранных войск в Украине.