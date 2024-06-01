Сєнкевич про вибух який було чути в Миколаєві: стався у повітрі за містом
Київ • УНН
За словами мера міста Олександра Сенкевича, в повітрі за межами міста Миколаїв стався вибух.
Вибух, який було чути в Миколаєві стався у повітрі за містом. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Друзі, без паніки. Вибух стався у повітрі
Він додав, що вибух у повітрі стався за містом.
Доповнення
Раніше Сєнкевич повідомляв, що у Миколаєві було чутно вибух.
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