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Сєнкевич про вибух який було чути в Миколаєві: стався у повітрі за містом

Київ • УНН

 • 44273 перегляди

За словами мера міста Олександра Сенкевича, в повітрі за межами міста Миколаїв стався вибух.

Вибух, який було чути в Миколаєві стався у повітрі за містом. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Друзі, без паніки. Вибух стався у повітрі

- написав Сєнкевич у Telegram.

Він додав, що вибух у повітрі стався за містом.

Доповнення

Раніше Сєнкевич повідомляв, що у Миколаєві було чутно вибух.

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Анна Мурашко

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