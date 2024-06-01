Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

Взрыв, который было слышно в Николаеве произошел в воздухе за городом. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Друзья, без паники. Взрыв произошел в воздухе - написал Сенкевич в Telegram.

Он добавил, что взрыв в воздухе произошел за городом.

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Ранее Сенкевич сообщал, что в Николаеве был слышен взрыв.

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