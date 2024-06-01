У Миколаєві було чутно вибух – мер
Київ • УНН
У Миколаєві прогримів вибух, мер закликає жителів залишатися в безпечних місцях.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в місті було чутно вибух, передає УНН.
У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях
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В декількох областях повітряна тривога, зокрема в Миколаївській області.
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