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У Миколаєві було чутно вибух – мер

У Миколаєві було чутно вибух – мер

Київ • УНН

 • 26333 перегляди

У Миколаєві прогримів вибух, мер закликає жителів залишатися в безпечних місцях.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в місті було чутно вибух, передає УНН.

У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях

- написав Сєнкевич у Telegram.

Додамо

В декількох областях повітряна тривога, зокрема в Миколаївській області.

Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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