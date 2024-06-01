В Николаеве был слышен взрыв-мэр

Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры

Во время вражеской атаки в ночь на 1 июня шесть крылатых ракет поразили три объекта критически важной инфраструктуры во Львовской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.