Сі Цзіньпін прибув до москви. путін в аеропорт не приїхав
Київ • УНН
В аеропортум оскви лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув на парад 9 травня, зустріла віце-прем'єр рф тетяна голікова.
російський диктатор володимир путін не став зустрічати лідера КНР Сі Цзіньпіна в аеропорту москви, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Біля трапу літака китайського лідера, який прибув на парад 9 травня, його зустріла віце-прем'єр росії тетяна голікова.
путін в аеропорт не прибув. За даними росЗМІ, раніше російський диктатор проводив нараду з лідером Чечні рамзаном кадировим у кремлі.
В ЄС відреагували на візит лідера КНР до москви07.05.25, 18:49 • 7786 переглядiв
Нагадаємо
Глава Китаю Сі Цзіньпін у середу вирушив із Пекіна з державним візитом до росії - до російського диктатора володимира путіна у москву, де 9 травня влаштовують парад.