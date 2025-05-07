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Сі Цзіньпін прибув до москви. путін в аеропорт не приїхав

Київ • УНН

 • 4828 перегляди

В аеропортум оскви лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув на парад 9 травня, зустріла віце-прем'єр рф тетяна голікова.

Сі Цзіньпін прибув до москви. путін в аеропорт не приїхав

російський диктатор володимир путін не став зустрічати лідера КНР Сі Цзіньпіна в аеропорту москви, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Біля трапу літака китайського лідера, який прибув на парад 9 травня, його зустріла віце-прем'єр росії тетяна голікова.

путін в аеропорт не прибув. За даними росЗМІ, раніше російський диктатор проводив нараду з лідером Чечні рамзаном кадировим у кремлі.

В ЄС відреагували на візит лідера КНР до москви07.05.25, 18:49 • 7786 переглядiв

Нагадаємо

Глава Китаю Сі Цзіньпін у середу вирушив із Пекіна з державним візитом до росії - до російського диктатора володимира путіна у москву, де 9 травня влаштовують парад.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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