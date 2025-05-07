Си Цзиньпин прибыл в москву. путин в аэропорт не приехал
Киев • УНН
В аэропортум осквы лидера Китая Си Цзиньпина, прибывшего на парад 9 мая, встретила вице-премьер рф татьяна голикова.
российский диктатор владимир путин не стал встречать лидера КНР Си Цзиньпина в аэропорту москвы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
У трапа самолета китайского лидера, прибывшего на парад 9 мая, его встретила вице-премьер россии татьяна голикова.
путин в аэропорт не прибыл. По данным росСМИ, ранее российский диктатор проводил совещание с лидером Чечни рамзаном кадыровым в кремле.
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Напомним
Глава Китая Си Цзиньпин в среду отправился из Пекина с государственным визитом в россию - к российскому диктатору владимиру путину в москву, где 9 мая устраивают парад.