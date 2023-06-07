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Швейцарія зробила перший крок до розблокування реекспорту зброї Україні. У МЗС подякували

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Рада кантонів Швейцарії схвалила правку до закону, яка дозволяє реекспорт зброї Україні. Відповідна подія сталася після року суперечок та дебатів, пише УНН з посиланням на Blick.

Швейцарія зробила перший крок до розблокування реекспорту зброї Україні. У МЗС подякували

Деталі

Наголошується, що парламент держави уже кілька разів намагався ухвалити хоча б опосередковано поставки зброї в Україну. Однак до цього всі пропозиції не мали успіху.

У середу вранці в Раді кантонів відбулися дебати щодо спроб послабити закон про реекспорт зброї. Цього разу прихильникам внесення правок вдалося переконати опонентів.

Пропозиція Комісії з питань безпеки Національної ради передбачає надання дозволу на передачу зброї воюючим державам, таким як Україна, якщо Рада Безпеки ООН визначить, що напад суперечить міжнародному праву. Однак Нацрада вже відхилила другий пункт, “який довів дебати до абсурду”.

Верхня палата також хоче, щоб заборона на реекспорт для країн, які поділяють швейцарські цінності, діяла лише протягом п’яти років. Цільові країни повинні взяти на себе зобов’язання передавати зброю лише тим країнам, які не беруть участі у збройному конфлікті, якщо вони не користуються своїм правом на самооборону відповідно до міжнародного права.

Цитата

“Проте Україна ще довго не може розраховувати на швейцарську зброю. Після схвалення Ради кантонів, Комісія з питань безпеки Національної ради має прийняти рішення ще раз. Поки що вона чітко відхилила цю пропозицію. Дебати з цього приводу ще триватимуть”, – пише видання.

Додамо

У свою чергу, Україна відреагували на такий крок Швейцарії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter подякував верхній палаті Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту зброї.

“Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною”, – написав міністр.

Нагадаємо

2 червня у Швейцарії провалили закон про реекспорт зброї в Україну.

Швейцарія є нейтральною країною з 1815 року, і її правова база гарантує, що вона безпосередньо чи опосередковано не відправлятиме зброю воюючим державам.

З того часу, як росія розпочала війну з Україною, країна зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів, які вимагають дозволити реекспорт зброї в Україну.

Однак Швейцарія порушила свій статус-кво нейтралітету невдовзі після початку війни, ухваливши санкції Європейського Союзу у березні 2022 року.

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