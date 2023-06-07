Швейцария сделала первый шаг к разблокированию реэкспорта оружия Украине. В МИД поблагодарили

Детали

Отмечается, что парламент государства уже несколько раз пытался принять хотя бы косвенно поставки оружия в Украину. Однако до этого все предложения не имели успеха.

В среду утром в Совете кантонов состоялись дебаты относительно попыток ослабить закон о реэкспорте оружия. На этот раз сторонникам внесения правок удалось переубедить оппонентов.

Предложение Комиссии по вопросам безопасности Национального совета предусматривает предоставление разрешения на передачу оружия воюющим государствам, таким как Украина, если Совет Безопасности ООН определит, что нападение противоречит международному праву. Однако Нацсовет уже отклонил второй пункт, “который довел дебаты до абсурда”.

Верхняя палата также хочет, чтобы запрет на реэкспорт для стран, разделяющих швейцарские ценности, действовал только в течение пяти лет. Целевые страны должны взять на себя обязательства передавать оружие только тем странам, которые не участвуют в вооруженном конфликте, если они не пользуются своим правом на самооборону в соответствии с международным правом.

Цитата

“Однако Украина еще долго не может рассчитывать на швейцарское оружие. После одобрения Совета кантонов, Комиссия по вопросам безопасности Национального совета должна принять решение еще раз. Пока она четко отклонила это предложение. Дебаты по этому поводу еще будут продолжаться”, – пишет издание.

Добавим

В свою очередь, Украина отреагировали на такой шаг Швейцарии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter поблагодарил верхнюю палату Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта оружия.

“Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной”, – написал министр.

Напомним

2 июня в Швейцарии провалили закон о реэкспорте оружия в Украину.



Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, и ее правовая база гарантирует, что она прямо или косвенно не будет отправлять оружие воюющим государствам.

С тех пор, как россия начала войну с Украиной, страна столкнулась с растущим давлением со стороны своих европейских соседей, которые требуют разрешить реэкспорт оружия в Украину.

Однако Швейцария нарушила свой статус-кво нейтралитета вскоре после начала войны, приняв санкции Европейского Союза в марте 2022 года.