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Швеція виділить ще 58 млн доларів на відновлення України

Швеція виділить ще 58 млн доларів на відновлення України

Київ • УНН

 • 699377 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Швецька влада виділить майже 58 млн доларів для енергетичного відновлення України, заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл. Деталі нового пакету допомоги будуть представлені на конференції в Парижі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання SVT.

Цитата

“Йдеться про відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства. Як для полегшення потреби, так і для зміцнення стійкості України, щоб вони могли продовжувати протистояти вторгненню”, - сказав міністр співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл.

Деталі

Світовий банк прагне зібрати 1 млрд доларів пожертвувань, які підуть на відновлення розбомбленого енергетичного сектору України, житла та сільського господарства.

Йохан Форсселл наголосив, що це не перший і не останній пакет підтримки України.

Допомога Швеції для України

Наприкінці літа Швеція підготувала для України сьомий пакет військової допомоги – він містить артилерійські боєприпаси майже на 47 млн євро.

Після виборів у скандинавській країні, новообраний міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна планує надати Україні більш сучасну зброю як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Це була переважно протитанкова та роботизована зброя.

16 листопада Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги на суму 287 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшла система ППО.

Майже через місяць, 12 грудня, Уряд Швеції схвалив 9 пакет військової допомоги Україні, який буде на 50% більшим ніж попередній. Це пов’язано з ескалацією з боку росії. В пакет входять комплектувальні для різних видів ППО, а також зимова амуніція.

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