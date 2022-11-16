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Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги

Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги

Київ • УНН

 • 328363 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги на суму 287 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійде система протиповітряної оборони. Про це заявив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів того, що їм потрібно просто зараз", – сказав Крістерссон.

Деталі

За словами міністра оборони країни Пола Йонсона, новий пакет містить систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів Збройних сил Швеції.

Артилерійську систему Archer, яка займала перше місце в списку бажань України, не додали до нового пакету допомоги, однак Йонсон не відкинув її надання в майбутньому. 

Нагадаємо

На початку листопада міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна планує надати Україні сучаснішу зброю.

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