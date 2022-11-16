Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги

Цитата

"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів того, що їм потрібно просто зараз", – сказав Крістерссон.

Деталі

За словами міністра оборони країни Пола Йонсона, новий пакет містить систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів Збройних сил Швеції.

Артилерійську систему Archer, яка займала перше місце в списку бажань України, не додали до нового пакету допомоги, однак Йонсон не відкинув її надання в майбутньому.

Нагадаємо

На початку листопада міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна планує надати Україні сучаснішу зброю.