Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи

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"Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих вместе взятых. Это самая крупная работа, которую мы сделали, и мы точно следуем украинскому списку приоритетов в том, что им нужно прямо сейчас", – сказал Кристерссон.

Детали

По словам министра обороны Пола Йонсона, новый пакет содержит систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов Вооруженных сил Швеции.

Артиллерийскую систему Archer, которая занимала первое место в списке желаний Украины, не добавили в новый пакет помощи, однако Йонсон не исключил ее предоставления в будущем.

Напомним

В начале ноября министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна планирует предоставить Украине более современное оружие.