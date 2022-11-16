Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи на сумму 287 миллионов долларов. В него, в частности, войдет система противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих вместе взятых. Это самая крупная работа, которую мы сделали, и мы точно следуем украинскому списку приоритетов в том, что им нужно прямо сейчас", – сказал Кристерссон.
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По словам министра обороны Пола Йонсона, новый пакет содержит систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов Вооруженных сил Швеции.
Артиллерийскую систему Archer, которая занимала первое место в списке желаний Украины, не добавили в новый пакет помощи, однако Йонсон не исключил ее предоставления в будущем.
Напомним
В начале ноября министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна планирует предоставить Украине более современное оружие.