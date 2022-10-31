Швеція планує надати Україні більш сучасне озброєння

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"Парламент Швеції загалом, схвалив дедалі більше поставок зброї в Україну. Поки що це була переважно протитанкова та роботизована зброя. У четвер уряд отримав секретний документ від органів оборони про те, яким важким озброєнням може розпоряджатися Швеція. Моя перша двостороння зустріч була з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Наприклад, Україна вимагає більш досконалих систем ППО", - сказав Йонсон.

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Він припустив, що Стокгольм може надати Україні систему ППО "RBS 70", яка більше не використовується в Збройних силах Швеції. Йонсон додав, що оскільки росія посилює свою війну, важливо надати Україні вдосконалені системи озброєння, а також важку зброю.

За словами міністра, у списку, який надала Україна, також є шведська самохідна гармата на колесах Archer від Bofors. Він додав, що про список зброї, яку Швеція зможе передати Києву, а також можливості навчання та внески до різних фондів міністерство зможе повідомити після того, як ознайомиться з документами, наданими Збройними силами країни.

Нагадаємо

У вівторок, 25 жовтня, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з Полом Йонсоном нові шляхи для посилення обороноздатності України.