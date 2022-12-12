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Уряд Швеції схвалив військову допомогу Україні більшу в півтора рази

Уряд Швеції схвалив військову допомогу Україні більшу в півтора рази

Київ • УНН

 • 4309493 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уряд Швеції схвалив 9 пакет військової допомоги Україні, який буде на 50% більшим ніж попередній. Це пов’язано з ескалацією з боку росії.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив під час спільної пресконференції з Олексієм Резніковим, пише УНН.

Деталі

Цього разу Швеція передасть українським захисникам ППО, комплектувальні для іншого виду ППО, а також зимову амуніцію.

“З 1 січня ми будемо головувати в Раді Європи та для нас буде дуже важливим завданням захищати інтереси України”, — додав Йонсон.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, 17 листопада Шведський парламент схвалив зміни до держбюджету, які передбачають виділення Україні рекордної військової допомоги на суму 287 мільйонів доларів.

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