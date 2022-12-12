Правительство Швеции одобрило военную помощь Украине больше в полтора раза

Детали

В этот раз Швеция передаст украинским защитникам ПВО, комплектующие для другого вида ПВО, а также зимнюю амуницию.

“С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины”, — добавил Йонсон.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, 17 ноября Шведский парламент одобрил изменения в госбюджет, которые предусматривают выделение Украине рекордной военной помощи на сумму 287 миллионов долларов.