Правительство Швеции одобрило военную помощь Украине больше в полтора раза
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правительство Швеции одобрило 9 пакет военной помощи Украине, который будет на 50% больше предыдущего. Это связано с эскалацией со стороны россии.
Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил во время совместной пресс-конференции с Алексеем Резниковым, пишет УНН.
Детали
В этот раз Швеция передаст украинским защитникам ПВО, комплектующие для другого вида ПВО, а также зимнюю амуницию.
“С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины”, — добавил Йонсон.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, 17 ноября Шведский парламент одобрил изменения в госбюджет, которые предусматривают выделение Украине рекордной военной помощи на сумму 287 миллионов долларов.