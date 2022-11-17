Парламент Швеції схвалив рекордну військову допомогу Україні

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"Риксдаг (назва парламенту Швеції - ред.) вирішив надати уряду повноваження для виділення Україні оборонні матеріали протягом 2022 року на максимальну суму 3 007 800 000 шведських крон", — йдеться у заяві.

Деталі

Пакет військової допомоги містить:



Системи протиповітряної оборони, включаючи кваліфіковані боєприпаси;



Бронетехніку;



Особисте спорядження, включаючи зимові комплекти та засоби захисту тіла;



Обладнання для наведення зброї;



Намети та маскувальні сітки.



Рішення Риксдагу не впливає на вимоги центрального уряду щодо запозичень чи чистого кредитування. Проте активи центрального уряду будуть зменшені на 3 007 800 000 шведських крон.

"Ця пропозиція була внесена за ініціативи Комітету з питань фінансів. Це означає, що саме Комітет взяв на себе ініціативу, щоб запропонувати його, і що це не виникло в урядовому законопроекті або в приватних пропозиціях членів Риксдагу", - додали в заяві.

Нагадаємо

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон на початку листопада 2022 року заявив, що його країна планує надати Україні більш сучасну зброю як ілюстрацію своєї нової оборонної політики.