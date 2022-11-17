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Парламент Швеції схвалив рекордну військову допомогу Україні

Парламент Швеції схвалив рекордну військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 325655 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Шведський парламент схвалив зміни до держбюджету, які передбачають виділення Україні рекордної військової допомоги на суму 287 мільйонів доларів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Риксдагу.

Цитата

"Риксдаг (назва парламенту Швеції - ред.) вирішив надати уряду повноваження для виділення Україні оборонні матеріали протягом 2022 року на максимальну суму 3 007 800 000 шведських крон", — йдеться у заяві.

Деталі

Пакет військової допомоги містить:

  • Системи протиповітряної оборони, включаючи кваліфіковані боєприпаси;
  • Бронетехніку;
  • Особисте спорядження, включаючи зимові комплекти та засоби захисту тіла;
  • Обладнання для наведення зброї;
  • Намети та маскувальні сітки.

Рішення Риксдагу не впливає на вимоги центрального уряду щодо запозичень чи чистого кредитування. Проте активи центрального уряду будуть зменшені на 3 007 800 000 шведських крон.

"Ця пропозиція була внесена за ініціативи Комітету з питань фінансів. Це означає, що саме Комітет взяв на себе ініціативу, щоб запропонувати його, і що це не виникло в урядовому законопроекті або в приватних пропозиціях членів Риксдагу", - додали в заяві.

Нагадаємо

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон на початку листопада 2022 року заявив, що його країна планує надати Україні більш сучасну зброю як ілюстрацію своєї нової оборонної політики.

Українські Національні Новини

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