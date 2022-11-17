Парламент Швеции одобрил рекордную военную помощь Украине: детали пакета

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"Риксдаг (название парламента Швеции – ред.) решил предоставить правительству полномочия для выделения Украине оборонные материалы в течение 2022 года на максимальную сумму 3 007 800 000 шведских крон", — говорится в заявлении.

Детали

Пакет военной помощи содержит:



Системы противовоздушной обороны, включая квалифицированные боеприпасы;



Бронетехнику;



Личное снаряжение, включая зимние комплекты и средства защиты тела;



Оборудование для наведения оружия;



Палатки и маскировочные сетки.



Решение Риксдага не влияет на требования центрального правительства по заимствованиям или чистому кредитованию. Однако активы центрального правительства будут уменьшены на 3 007 800 000 шведских крон.

"Это предложение было внесено по инициативе Комитета по вопросам финансов. Это означает, что именно Комитет взял на себя инициативу, чтобы предложить его, и что это не возникло в правительственном законопроекте или в частных предложениях членов Риксдага", — добавили в заявлении.

Напомним

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в начале ноября 2022 года заявил, что его страна планирует предоставить Украине более современное оружие как иллюстрацию своей новой оборонной политики.