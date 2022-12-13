Швеция выделит еще 58 млн. долларов на восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Шведские власти выделят почти 58 млн. долларов для энергетического восстановления Украины, заявил министр сотрудничества в сфере развития Швеции Йохан Форсселл. Подробности нового пакета помощи будут представлены на конференции в Париже.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издания SVT.
Цитата
“Речь идет о восстановлении разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства. Как для облегчения потребности, так и для укрепления устойчивости Украины, чтобы они могли продолжать противостоять вторжению”, – сказал министр сотрудничества в сфере развития Швеции Йохан Форсселл.
Детали
Всемирный банк стремится собрать 1 млрд. долларов пожертвований, которые пойдут на восстановление разбомбленного энергетического сектора Украины, жилья и сельского хозяйства.
Йохан Форсселл подчеркнул, что это не первый и не последний пакет поддержки Украины.
Помощь Швеции для Украины
В конце лета Швеция подготовила для Украины седьмой пакет военной помощи – он содержит артиллерийские боеприпасы почти на 47 млн. евро.
После выборов в скандинавской стране новоизбранный министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна планирует предоставить Украине более современное оружие как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Это было преимущественно противотанковое и роботизированное оружие.
16 ноября Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи на сумму 287 миллионов долларов. В него, в частности, вошла система ПВО.
Почти через месяц, 12 декабря, Правительство Швеции одобрило 9 пакет военной помощи Украине, который будет на 50% больше предыдущего. Это связано с эскалацией со стороны россии. В пакет входят комплектующие для разных видов ПВО, а также зимняя амуниция.
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