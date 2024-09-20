Шторм "Борис" приніс повені на північ Італії: двоє зниклих безвісти, 1000 евакуйованих

Двоє зникли безвісти і близько 1000 людей було евакуйовано зі своїх будинків після сильної повені та зсувів, що обрушилися регіон Емілія-Романья на північному сході Італії. Мер міста Равенна охарактеризував обстановку як "цілковиту надзвичайну ситуацію", пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Італійська влада евакуювала близько 1000 людей зі своїх будинків, коли кінець шторму "Борис" обрушився на північно-східний регіон країни, який був спустошений смертоносною повінню минулого року, повідомила регіональна влада в четвер.

Сильні вітри та дощі, що вирували у Центральній та Східній Європі і забрали життя 24 людей, обрушилися в середу на регіони Емілія-Романья та Марке, залишивши деякі міста під водою.

Шторм "Борис" у Європі забрав життя вже 24 людей

Заступник міністра транспорту Італії Галеаццо Біньямі повідомив на пресконференції, що двоє людей зникли безвісти після того, як сховалися на даху, який потім обвалився.

Школи закрилися, а потяги були скасовані в четвер, на тлі того, як дощі обрушилися на той же район, який постраждав від двох повеней у травні 2023 року, внаслідок яких загинуло 17 людей і було завдано збитків на мільярди євро.

Місцеві жителі Фаенци розповіли журналістам Local Team, що вони звинувачують владу у нових пошкодженнях своїх будинків.

"Ми перебуваємо у цілковитій надзвичайній ситуації", - заявив мер Равенни Мішель Де Паскаль в інтерв'ю Radio 24, вказавши, що ситуація "дуже схожа на ту, що була у нас у травні минулого року".

"Населення перебуває в стані підвищеної готовності", - заявила виконувач обов'язків глави Емілії-Романьї Ірені Пріоло в інтерв'ю Radio Rai 1, додавши, що минулого року було евакуйовано 45 000 осіб, але цього разу збитки не будуть такими великими.

Пріоло захистила свою адміністрацію, заявивши, що "було проведено дуже багато будівельних робіт" після повені минулого року.

Доповнення

Шторм "Борис" викликав масштабні повені та зливи, жертвами яких стали Австрія, Чеська Республіка, Польща та Румунія.

Експерти кажуть, що зміна клімату, викликана викидами парникових газів внаслідок діяльності людини, збільшує частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ, таких як зливи та повені.