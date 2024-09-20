Шторм "Борис" принес наводнения на север Италии: двое пропавших без вести, 1000 эвакуированных

Двое пропали без вести и около 1000 человек были эвакуированы из своих домов после сильного наводнения и оползней, обрушившихся на регион Эмилия-Романья на северо-востоке Италии. Мэр города Равенна охарактеризовал обстановку как "полнейшую чрезвычайную ситуацию", пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Итальянские власти эвакуировали около 1000 человек из своих домов, когда конец шторма "Борис" обрушился на северо-восточный регион страны, который был опустошен смертоносным наводнением в прошлом году, сообщили региональные власти в четверг.

Сильные ветры и дожди, бушевавшие в Центральной и Восточной Европе и унесшие жизни 24 человек, обрушились в среду на регионы Эмилия-Романья и Марке, оставив некоторые города под водой.

Шторм "Борис" у Європі забрав життя вже 24 людей

Заместитель министра транспорта Италии Галеаццо Биньями сообщил на пресс-конференции, что два человека пропали без вести после того, как спрятались на крыше, которая затем обвалилась.

Школы закрылись, а поезда были отменены в четверг, на фоне того, как дожди обрушились на тот же район, который пострадал от двух наводнений в мае 2023 года, в результате которых погибло 17 человек и был нанесен ущерб на миллиарды евро.

Местные жители Фаенцы рассказали журналистам Local Team, что они обвиняют власти в новых повреждениях своих домов.

"Мы находимся в полной чрезвычайной ситуации", - заявил мэр Равенны Мишель Де Паскаль в интервью Radio 24, указав, что ситуация "очень похожа на ту, что была у нас в мае прошлого года".

"Население находится в состоянии повышенной готовности", - заявила исполняющая обязанности главы Эмилии-Романьи Ирени Приоло в интервью Radio Rai 1, добавив, что в прошлом году было эвакуировано 45 000 человек, но на этот раз убытки не будут такими большими.

Приоло защитила свою администрацию, заявив, что "было проведено очень много строительных работ" после наводнения в прошлом году.

Дополнение

Шторм "Борис" вызвал масштабные наводнения и ливни, жертвами которых стали Австрия, Чешская Республика, Польша и Румыния.

Эксперты говорят, что изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов в результате деятельности человека, увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как ливни и наводнения.