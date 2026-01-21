Шпиталі забезпечені гігієнічними наборами для поранених військових - Міноборони
Київ • УНН
Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України поставила у шпиталі гігієнічні набори для поранених військових. Перша партія вартістю понад 26 мільйонів гривень складається з 50 000 наборів, серед них - 2 000 жіночих, повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Як зазначили у відомстві, ці набори є частиною "пакунку пораненого", до якого входить адаптивний одяг і засоби гігієни:
- рушник;
- зубна щітка та зубна паста;
- шампунь і гель для душу;
- дезодорант, крем і засоби для гоління;
- гребінець, ватні палички, антисептик;
- вологі й сухі серветки тощо.
До жіночих наборів додано гігієнічні засоби, ватні косметичні диски та силіконову гумку для волосся.
Нагадаємо
