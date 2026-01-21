$43.180.08
14:30 • 1426 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 11818 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 19248 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 15291 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 18256 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 36974 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 56184 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48427 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 80072 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41187 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 13025 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 21537 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 22195 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 28160 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 28898 перегляди
Шпиталі забезпечені гігієнічними наборами для поранених військових - Міноборони

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Агенція "Державний оператор тилу" поставила у шпиталі гігієнічні набори для поранених військових. Перша партія вартістю понад 26 мільйонів гривень включає 50 000 наборів, з них 2 000 жіночих.

Шпиталі забезпечені гігієнічними наборами для поранених військових - Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України поставила у шпиталі  гігієнічні набори для поранених військових. Перша партія вартістю понад 26 мільйонів гривень складається з 50 000 наборів, серед них - 2 000 жіночих, повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Як зазначили у відомстві, ці набори є частиною "пакунку пораненого", до якого входить адаптивний одяг і засоби гігієни:

  • рушник;
    • зубна щітка та зубна паста;
      • шампунь і гель для душу;
        • дезодорант, крем і засоби для гоління;
          • гребінець, ватні палички, антисептик;
            • вологі й сухі серветки тощо.

              До жіночих наборів додано гігієнічні засоби, ватні косметичні диски та силіконову гумку для волосся.

              Нагадаємо

              Наприкінці 2025 року Міністерство оборони затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального. Зокрема, резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку.

              Євген Устименко

              СуспільствоВійна в Україні
              Війна в Україні
              Міністерство оборони України