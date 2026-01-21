Госпитали обеспечены гигиеническими наборами для раненых военных - Минобороны
Киев • УНН
Агентство "Государственный оператор тыла" поставило в госпитали гигиенические наборы для раненых военных. Первая партия стоимостью более 26 миллионов гривен включает 50 000 наборов, из них 2 000 женских.
Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины поставило в госпитали гигиенические наборы для раненых военных. Первая партия стоимостью более 26 миллионов гривен состоит из 50 000 наборов, среди них - 2 000 женских, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Как отметили в ведомстве, эти наборы являются частью "пакета раненого", в который входит адаптивная одежда и средства гигиены:
- полотенце;
- зубная щетка и зубная паста;
- шампунь и гель для душа;
- дезодорант, крем и средства для бритья;
- расческа, ватные палочки, антисептик;
- влажные и сухие салфетки и т.д.
В женские наборы добавлены гигиенические средства, ватные косметические диски и силиконовая резинка для волос.
Напомним
В конце 2025 года Министерство обороны утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга потребления и качества топлива. В частности, резервуары для хранения и перемещения топлива постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета.