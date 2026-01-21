$43.180.08
14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
Госпитали обеспечены гигиеническими наборами для раненых военных - Минобороны

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Агентство "Государственный оператор тыла" поставило в госпитали гигиенические наборы для раненых военных. Первая партия стоимостью более 26 миллионов гривен включает 50 000 наборов, из них 2 000 женских.

Госпитали обеспечены гигиеническими наборами для раненых военных - Минобороны
Фото: Министерство обороны Украины

Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины поставило в госпитали гигиенические наборы для раненых военных. Первая партия стоимостью более 26 миллионов гривен состоит из 50 000 наборов, среди них - 2 000 женских, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отметили в ведомстве, эти наборы являются частью "пакета раненого", в который входит адаптивная одежда и средства гигиены:

  • полотенце;
    • зубная щетка и зубная паста;
      • шампунь и гель для душа;
        • дезодорант, крем и средства для бритья;
          • расческа, ватные палочки, антисептик;
            • влажные и сухие салфетки и т.д.

              В женские наборы добавлены гигиенические средства, ватные косметические диски и силиконовая резинка для волос.

              Напомним

              В конце 2025 года Министерство обороны утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга потребления и качества топлива. В частности, резервуары для хранения и перемещения топлива постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета.

              Евгений Устименко

              ОбществоВойна в Украине
              Война в Украине
              Министерство обороны Украины