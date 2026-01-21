Госпитали обеспечены гигиеническими наборами для раненых военных - Минобороны

Фото: Министерство обороны Украины

Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины поставило в госпитали гигиенические наборы для раненых военных. Первая партия стоимостью более 26 миллионов гривен состоит из 50 000 наборов, среди них - 2 000 женских, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отметили в ведомстве, эти наборы являются частью "пакета раненого", в который входит адаптивная одежда и средства гигиены:

полотенце;

зубная щетка и зубная паста;

шампунь и гель для душа;

дезодорант, крем и средства для бритья;

расческа, ватные палочки, антисептик;

влажные и сухие салфетки и т.д.

В женские наборы добавлены гигиенические средства, ватные косметические диски и силиконовая резинка для волос.

Напомним

