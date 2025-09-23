Шоу Джиммі Кіммела повертається після тижневої перерви
Київ • УНН
Програма "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!" повернеться у вівторок після тимчасового призупинення минулого тижня. Причиною стала критика ведучого головою Федеральної комісії зі зв’язку та консерваторами через його висловлювання щодо політики людини, звинуваченої у вбивстві Чарлі Кірка.
Деталі
Минулого тижня ABC відсторонила Кіммела "на невизначений термін" після критики з боку голови Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра та низки консерваторів. Вони заявили, що ведучий неточно описав політику людини, звинуваченої у смертельному розстрілі правого активіста Чарлі Кірка.
Як пояснили у Walt Disney, рішення про зупинку шоу ухвалили, щоб нібито уникнути подальшого розпалення напруженої ситуації в емоційний момент для країни. Але призупинення програми майже відразу перетворилося на резонансну тему загрози свободі слова в США.
Повернення стало можливим після низки переговорів між Джиммі Кіммелом і керівництвом Disney, зокрема генеральним директором Робертом Айгером та головою телебачення Даном Уолденом.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Його поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Згодом Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинвачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.