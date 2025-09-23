$41.250.00
Шоу Джиммі Кіммела повертається після тижневої перерви

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Програма "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!" повернеться у вівторок після тимчасового призупинення минулого тижня. Причиною стала критика ведучого головою Федеральної комісії зі зв’язку та консерваторами через його висловлювання щодо політики людини, звинуваченої у вбивстві Чарлі Кірка.

Шоу Джиммі Кіммела повертається після тижневої перерви

Програма "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!" повернеться в ефір у вівторок. Виробництво було тимчасово призупинене минулого тижня після скандалу навколо заяв ведучого. Про це пише УНН із посилання на The New York Times.

Деталі

Минулого тижня ABC відсторонила Кіммела "на невизначений термін" після критики з боку голови Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра та низки консерваторів. Вони заявили, що ведучий неточно описав політику людини, звинуваченої у смертельному розстрілі правого активіста Чарлі Кірка.

Як пояснили у Walt Disney, рішення про зупинку шоу ухвалили, щоб нібито уникнути подальшого розпалення напруженої ситуації в емоційний момент для країни. Але призупинення програми майже відразу перетворилося на резонансну тему загрози свободі слова в США.

Повернення стало можливим після низки переговорів між Джиммі Кіммелом і керівництвом Disney, зокрема генеральним директором Робертом Айгером та головою телебачення Даном Уолденом.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Його поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Згодом Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинвачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.

Вероніка Марченко

