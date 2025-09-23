$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 15812 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 24024 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 28958 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 42213 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55879 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53270 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27917 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50203 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25014 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Шоу Джимми Киммела возвращается после недельного перерыва

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Программа "Джимми Киммел в прямом эфире!" вернется во вторник после временной приостановки на прошлой неделе. Причиной стала критика ведущего главой Федеральной комиссии по связи и консерваторами из-за его высказываний относительно политики человека, обвиненного в убийстве Чарли Кирка.

Шоу Джимми Киммела возвращается после недельного перерыва

Программа «Джимми Киммел в прямом эфире!» вернется в эфир во вторник. Производство было временно приостановлено на прошлой неделе после скандала вокруг заявлений ведущего. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

На прошлой неделе ABC отстранила Киммела «на неопределенный срок» после критики со стороны главы Федеральной комиссии по связи Брендана Карра и ряда консерваторов. Они заявили, что ведущий неточно описал политику человека, обвиненного в смертельном расстреле правого активиста Чарли Кирка.

Как пояснили в Walt Disney, решение об остановке шоу приняли, чтобы якобы избежать дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный момент для страны. Но приостановка программы почти сразу превратилась в резонансную тему угрозы свободе слова в США.

Возвращение стало возможным после ряда переговоров между Джимми Киммелом и руководством Disney, в частности генеральным директором Робертом Айгером и главой телевидения Дэном Уолденом.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения. Его ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Впоследствии Тайлеру Робинсону предъявили официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет требовать смертной казни.

Вероника Марченко

Новости Мира
Соединённые Штаты