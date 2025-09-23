Шоу Джимми Киммела возвращается после недельного перерыва
Киев • УНН
Программа "Джимми Киммел в прямом эфире!" вернется во вторник после временной приостановки на прошлой неделе. Причиной стала критика ведущего главой Федеральной комиссии по связи и консерваторами из-за его высказываний относительно политики человека, обвиненного в убийстве Чарли Кирка.
Программа «Джимми Киммел в прямом эфире!» вернется в эфир во вторник. Производство было временно приостановлено на прошлой неделе после скандала вокруг заявлений ведущего. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Подробности
На прошлой неделе ABC отстранила Киммела «на неопределенный срок» после критики со стороны главы Федеральной комиссии по связи Брендана Карра и ряда консерваторов. Они заявили, что ведущий неточно описал политику человека, обвиненного в смертельном расстреле правого активиста Чарли Кирка.
Как пояснили в Walt Disney, решение об остановке шоу приняли, чтобы якобы избежать дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный момент для страны. Но приостановка программы почти сразу превратилась в резонансную тему угрозы свободе слова в США.
Возвращение стало возможным после ряда переговоров между Джимми Киммелом и руководством Disney, в частности генеральным директором Робертом Айгером и главой телевидения Дэном Уолденом.
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения. Его ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Впоследствии Тайлеру Робинсону предъявили официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет требовать смертной казни.