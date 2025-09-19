Шнобелівська премія 2025: фарбування корів під зебр, молоко із запахом часнику та п'яні кажани

$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
07:43 • 14816 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
06:26 • 24008 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 33839 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 57734 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 40585 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 49536 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
18 вересня, 09:39 • 69082 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29003 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23685 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 43672 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:39 • 69082 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 48643 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 07:58 • 48705 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 16261 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 35709 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 34312 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 34047 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 32148 перегляди
Шнобелівська премія 2025: фарбування корів під зебр, молоко із запахом часнику та п'яні кажани

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Бостоні відбулася 35-та церемонія вручення Шнобелівської премії, відзначивши 10 наукових досліджень, які "спочатку смішать, а потім змушують замислитися". Серед лауреатів - дослідження впливу алкоголю на мовлення, фарбування корів для захисту від мух та вплив часнику на грудне молоко.

Шнобелівська премія 2025: фарбування корів під зебр, молоко із запахом часнику та п'яні кажани

У Бостоні оголосили лауреатів "Шнобелівської премії 2025" (Ig Nobel Prize). Редакція гумористичного наукового журналу Annals of Improbable Research вручала ці нагороди вже 35-й раз. "Шнобелівські премії" присуджуються за найбільш сумнівні досягнення в різних галузях науки, які "спочатку смішать, а потім змушують замислитися". Про це повідомляє Ars Technica, пише УНН.

Деталі

Церемонія відбулася в бальному залі George Sherman Union Бостонського університету та транслювалася онлайн.

Цього року "Шнобелівку" отримали 10 досліджень — від фізики італійської пасти cacio e pepe та "піццедульних" уподобань африканських ящірок до експерименту з фарбуванням корів під зебр для захисту від укусів мух. Серед лауреатів є також ізраїльські вчені

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає AP, традиції дотримано: паперові літачки, міні-опера про травлення (тема вечора — "травлення"), "грошова премія" в 10 трильйонів зимбабвійських доларів, а цього разу ще й трофей у формі шлунка та… серветка для рук.

Лауреати 2025 року за номінаціями

Премія миру - Фріц Реннер, Інге Керсберген, Метт Філд, Джессіка Вертманн: невелика кількість алкоголю покращує мовлення іноземною мовою (експеримент з носіями нідерландської, які оцінювали мову німецьких студентів).

Фізика - Жаково Барталуччі, Данієль Бузієлло, Маттео Чіарчі, Альберто Картіцеллі, Іван Ді Терліцці, Фабріціо Ольмеда, Давід Ревігнас, Вінченцо Шімменті: "фазова поведінка" соусу cacio e pepe — визначено поріг крохмалю та "моцареллову фазу", коли соус злипається в грудки.

Біологія - Томокі Коджіма з колегами: корови, розфарбовані під зебр, рідше зазнають атак мух і менше відмахуються — практичний, "безпестицидний" метод захисту.

Педіатрія - Джулія Менелла, Гарі Бічамп: часник у раціоні матері змінює запах грудного молока — і немовлята довше смокчуть груди.

Авiацiя - Франциско Санчес, Маріана Мелькон, Кармі Корін, Беррі Піншоу: "не пий і не літай" - алкоголь погіршує політ і ехолокацію у плодоїдних кажанів.

Харчування - Даніель Денді, Габріель Сегніагбето, Роджер Мік, Люка Луізеллі: райдужні агами (Agama agama) в Того надають перевагу чотирисирній піці, ігноруючи "чотири сезони".

Психологія - Марчин Заженковскі, Гіллес Жиньяк: якщо людині сказати, що її інтелект "вище середнього", тимчасово зростає самосприйняття інтелекту і прояви грандіозного нарцисизму.

Література - посмертно Вільям Бін: протягом 35 років скрупульозно вимірював швидкість росту власних нігтів на руках і ногах — і публікував результати.

Інженерний дизайн - Вікаш Кумар, Сартак Мітталь: як сморід від взуття впливає на "якість користувацького досвіду" взуттєвої шафи - аналіз проблеми та підходів до "дезодорації" з точки зору дизайну.

Хімія - Ротем Нафталович, Даніель Нафталович, Френк Грінуей: ідея "тефлонової дієти" — додавання PTFE як об’ємного, але некалорійного наповнювача для створення відчуття ситості (FDA ідеєю не захопилася).

Довідково

"Шнобелівські премії" були започатковані в 1991 році редактором Марком Абрахамсом. Девіз — дослідження, які "спочатку смішать, а потім змушують думати". У 2025 році церемонія вперше відбулася в стінах Бостонського університету.

Ольга Розгон

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Сполучені Штати Америки