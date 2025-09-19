Шнобелівська премія 2025: фарбування корів під зебр, молоко із запахом часнику та п'яні кажани
Київ • УНН
У Бостоні відбулася 35-та церемонія вручення Шнобелівської премії, відзначивши 10 наукових досліджень, які "спочатку смішать, а потім змушують замислитися". Серед лауреатів - дослідження впливу алкоголю на мовлення, фарбування корів для захисту від мух та вплив часнику на грудне молоко.
У Бостоні оголосили лауреатів "Шнобелівської премії 2025" (Ig Nobel Prize). Редакція гумористичного наукового журналу Annals of Improbable Research вручала ці нагороди вже 35-й раз. "Шнобелівські премії" присуджуються за найбільш сумнівні досягнення в різних галузях науки, які "спочатку смішать, а потім змушують замислитися". Про це повідомляє Ars Technica, пише УНН.
Деталі
Церемонія відбулася в бальному залі George Sherman Union Бостонського університету та транслювалася онлайн.
Цього року "Шнобелівку" отримали 10 досліджень — від фізики італійської пасти cacio e pepe та "піццедульних" уподобань африканських ящірок до експерименту з фарбуванням корів під зебр для захисту від укусів мух. Серед лауреатів є також ізраїльські вчені
Як зазначає AP, традиції дотримано: паперові літачки, міні-опера про травлення (тема вечора — "травлення"), "грошова премія" в 10 трильйонів зимбабвійських доларів, а цього разу ще й трофей у формі шлунка та… серветка для рук.
Лауреати 2025 року за номінаціями
Премія миру - Фріц Реннер, Інге Керсберген, Метт Філд, Джессіка Вертманн: невелика кількість алкоголю покращує мовлення іноземною мовою (експеримент з носіями нідерландської, які оцінювали мову німецьких студентів).
Фізика - Жаково Барталуччі, Данієль Бузієлло, Маттео Чіарчі, Альберто Картіцеллі, Іван Ді Терліцці, Фабріціо Ольмеда, Давід Ревігнас, Вінченцо Шімменті: "фазова поведінка" соусу cacio e pepe — визначено поріг крохмалю та "моцареллову фазу", коли соус злипається в грудки.
Біологія - Томокі Коджіма з колегами: корови, розфарбовані під зебр, рідше зазнають атак мух і менше відмахуються — практичний, "безпестицидний" метод захисту.
Педіатрія - Джулія Менелла, Гарі Бічамп: часник у раціоні матері змінює запах грудного молока — і немовлята довше смокчуть груди.
Авiацiя - Франциско Санчес, Маріана Мелькон, Кармі Корін, Беррі Піншоу: "не пий і не літай" - алкоголь погіршує політ і ехолокацію у плодоїдних кажанів.
Харчування - Даніель Денді, Габріель Сегніагбето, Роджер Мік, Люка Луізеллі: райдужні агами (Agama agama) в Того надають перевагу чотирисирній піці, ігноруючи "чотири сезони".
Психологія - Марчин Заженковскі, Гіллес Жиньяк: якщо людині сказати, що її інтелект "вище середнього", тимчасово зростає самосприйняття інтелекту і прояви грандіозного нарцисизму.
Література - посмертно Вільям Бін: протягом 35 років скрупульозно вимірював швидкість росту власних нігтів на руках і ногах — і публікував результати.
Інженерний дизайн - Вікаш Кумар, Сартак Мітталь: як сморід від взуття впливає на "якість користувацького досвіду" взуттєвої шафи - аналіз проблеми та підходів до "дезодорації" з точки зору дизайну.
Хімія - Ротем Нафталович, Даніель Нафталович, Френк Грінуей: ідея "тефлонової дієти" — додавання PTFE як об’ємного, але некалорійного наповнювача для створення відчуття ситості (FDA ідеєю не захопилася).
Довідково
"Шнобелівські премії" були започатковані в 1991 році редактором Марком Абрахамсом. Девіз — дослідження, які "спочатку смішать, а потім змушують думати". У 2025 році церемонія вперше відбулася в стінах Бостонського університету.
