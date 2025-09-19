Шнобелівська премія 2025: фарбування корів під зебр, молоко із запахом часнику та п'яні кажани

У Бостоні оголосили лауреатів "Шнобелівської премії 2025" (Ig Nobel Prize). Редакція гумористичного наукового журналу Annals of Improbable Research вручала ці нагороди вже 35-й раз. "Шнобелівські премії" присуджуються за найбільш сумнівні досягнення в різних галузях науки, які "спочатку смішать, а потім змушують замислитися". Про це повідомляє Ars Technica, пише УНН.

Церемонія відбулася в бальному залі George Sherman Union Бостонського університету та транслювалася онлайн.

Цього року "Шнобелівку" отримали 10 досліджень — від фізики італійської пасти cacio e pepe та "піццедульних" уподобань африканських ящірок до експерименту з фарбуванням корів під зебр для захисту від укусів мух. Серед лауреатів є також ізраїльські вчені