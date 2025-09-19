$41.250.05
Шнобелевская премия 2025: покраска коров под зебр, молоко с запахом чеснока и пьяные летучие мыши

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Бостоне состоялась 35-я церемония вручения Шнобелевской премии, отметив 10 научных исследований, которые "сначала рассмешат, а потом заставят задуматься". Среди лауреатов - исследование влияния алкоголя на речь, покраска коров для защиты от мух и влияние чеснока на грудное молоко.

Шнобелевская премия 2025: покраска коров под зебр, молоко с запахом чеснока и пьяные летучие мыши

В Бостоне объявили лауреатов "Шнобелевской премии 2025" (Ig Nobel Prize). Редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research вручала эти награды уже 35-й раз. "Шнобелевские премии" присуждаются за самые сомнительные достижения в различных областях науки, которые "сначала смешат, а потом заставляют задуматься". Об этом сообщает Ars Technica, пишет УНН.

Детали

Церемония состоялась в бальном зале George Sherman Union Бостонского университета и транслировалась онлайн.

В этом году "Шнобелевку" получили 10 исследований — от физики итальянской пасты cacio e pepe и "пиццедульных" предпочтений африканских ящериц до эксперимента с окрашиванием коров под зебр для защиты от укусов мух. Среди лауреатов есть также израильские ученые

- говорится в сообщении.

Как отмечает AP, традиции соблюдены: бумажные самолетики, мини-опера о пищеварении (тема вечера — "пищеварение"), "денежная премия" в 10 триллионов зимбабвийских долларов, а на этот раз еще и трофей в форме желудка и… салфетка для рук.

Лауреаты 2025 года по номинациям

Премия мира - Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд, Джессика Вертманн: небольшое количество алкоголя улучшает речь на иностранном языке (эксперимент с носителями нидерландского, которые оценивали речь немецких студентов).

Физика - Жаково Барталуччи, Даниэль Бузиелло, Маттео Чиарчи, Альберто Картицелли, Иван Ди Терлицци, Фабрицио Ольмеда, Давид Ревиньяс, Винченцо Шимменти: "фазовое поведение" соуса cacio e pepe — определен порог крахмала и "моцарелловая фаза", когда соус слипается в комки.

Биология - Томоки Коджима с коллегами: коровы, раскрашенные под зебр, реже подвергаются атакам мух и меньше отмахиваются — практический, "беспестицидный" метод защиты.

Педиатрия - Джулия Менелла, Гари Бичамп: чеснок в рационе матери изменяет запах грудного молока — и младенцы дольше сосут грудь.

Авиация - Франциско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин, Берри Пиншоу: "не пей и не летай" - алкоголь ухудшает полет и эхолокацию у плодоядных летучих мышей.

Питание - Даниэль Денди, Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик, Люка Луизелли: радужные агамы (Agama agama) в Того предпочитают пиццу "четыре сыра", игнорируя "четыре сезона".

Психология - Марчин Заженковски, Жилль Жиньяк: если человеку сказать, что его интеллект "выше среднего", временно возрастает самовосприятие интеллекта и проявления грандиозного нарциссизма.

Литература - посмертно Уильям Бин: в течение 35 лет скрупулезно измерял скорость роста собственных ногтей на руках и ногах — и публиковал результаты.

Инженерный дизайн - Викаш Кумар, Сартак Митталь: как запах от обуви влияет на "качество пользовательского опыта" обувного шкафа - анализ проблемы и подходов к "дезодорации" с точки зрения дизайна.

Химия - Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович, Фрэнк Гринуэй: идея "тефлоновой диеты" — добавление PTFE как объемного, но некалорийного наполнителя для создания ощущения сытости (FDA идеей не увлеклось).

Справочно

"Шнобелевские премии" были учреждены в 1991 году редактором Марком Абрахамсом. Девиз — исследования, которые "сначала смешат, а потом заставляют думать". В 2025 году церемония впервые состоялась в стенах Бостонского университета.

