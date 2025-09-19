Шнобелевская премия 2025: покраска коров под зебр, молоко с запахом чеснока и пьяные летучие мыши

В Бостоне объявили лауреатов "Шнобелевской премии 2025" (Ig Nobel Prize). Редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research вручала эти награды уже 35-й раз. "Шнобелевские премии" присуждаются за самые сомнительные достижения в различных областях науки, которые "сначала смешат, а потом заставляют задуматься". Об этом сообщает Ars Technica, пишет УНН.

Церемония состоялась в бальном зале George Sherman Union Бостонского университета и транслировалась онлайн.

В этом году "Шнобелевку" получили 10 исследований — от физики итальянской пасты cacio e pepe и "пиццедульных" предпочтений африканских ящериц до эксперимента с окрашиванием коров под зебр для защиты от укусов мух. Среди лауреатов есть также израильские ученые