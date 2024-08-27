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Шмигаль: для підтримки військових потрібно не менше 10 млн робочих місць

Шмигаль: для підтримки військових потрібно не менше 10 млн робочих місць

Київ • УНН

 • 24941 перегляди

Прем'єр-міністр України заявив, що для підтримки військових потрібно не менше 10 млн робочих місць, але офіційно є менше 8 млн. З початком повномасштабного вторгнення Україна втратила 3,5 млн робочих місць та 30% економіки.

Для того, щоб зараз підтримувати українських військових, потрібно не менше ніж 10 млн робочих місць, але офіційно є менше 8 млн, заявив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

З початком повномасштабного вторгнення Україна втратила 3,5 млн робочих місць. Ми фактично втратили у 2022 році 30% нашої економіки. Сьогодні, для того, щоб підтримувати наших військових, нам потрібно не менше 10 млн робочих місць, а офіційно ми бачимо менше 8 млн

- сказав Шмигаль.

За його словами, в економіці є низка професій та робочих місць, які працюють в "тіні" та не сплачують податки, які критично важливі.

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль27.08.24, 11:58 • 20311 переглядiв

Нагадаємо

За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, 53% респондентів в Україні вважають брак кадрів проблемою, тоді як 32% не зазначили наявність такої проблеми.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаЕкономіка

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