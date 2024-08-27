Для того, чтобы сейчас поддерживать украинских военных, нужно не менее 10 млн рабочих мест, но официально есть менее 8 млн, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

С началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики. Сегодня, для того, чтобы поддерживать наших военных, нам нужно не менее 10 млн рабочих мест, а официально мы видим менее 8 млн - сказал Шмыгаль.

По его словам, в экономике есть ряд профессий и рабочих мест, которые работают в «тени» и не платят налоги, которые критически важны.

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль

Напомним,

По данным социологического опроса Центра Разумкова, 53% респондентов в Украине считают нехватку кадров проблемой, тогда как 32% не отметили наличие такой проблемы.