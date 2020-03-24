Шістьом фігурантам сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив до 15 червня арешт шести фігурантам сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомило у Facebook громадське об’єднання “Кримська солідарність”, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, через те, що суд закрили на карантин судове засідання проходило в закритому режимі.
“Досі суд ще не розглянув апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу від 11 березня 2020 року. У той же час сьогодні, 23 березня, проходить чергове продовження запобіжного заходу, ще до розгляду законності та обґрунтованості попереднього”, — розповів адвокат Еміль Курбедінов.
За інформацією активістів, суд розглядав клопотання звинувачення щодо Тофіка Абдулгазієва, Османа Аріфмеметова, Біляла Аділова, Фархода Базарова, Джеміля Гафарова і Рустема Сейтхалілова.
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Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Всього було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар. Ще один — Едем Яячиков — зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня 2019 року.
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Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів “Кримської солідарності” після масових обшуків 27 березня 2019 року в анексованому Криму, закликав до їхнього негайного звільнення з російського СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів “Кримської солідарності”, громадських журналістів у Криму викликають “подив”.