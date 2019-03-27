Масові обшуки в Криму: затримано 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В результаті обшуків в окупованому Криму затримано 20 кримських татар, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною. Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк з посиланням на дані прес-служби управління ФСБ по Криму і Севастополю, передає УНН.
"Прес-служба управління ФСБ по Криму і Севастополю повідомляє, що в результаті сьогоднішніх оперативних дій затримано 20 кримських татар, підозрюваних в участі в Хізб ут-Тахрір", - написав Наумлюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС висловив протест через обшуки, побиття і затримання кримських татар в Криму
Раніше УНН повідомляв про 17 затриманих після масових обшуків в окупованому Криму.
Нагадаємо, сьогодні в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Адвокатів, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", окупанти не допустили.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна поінформувала РЄ про масові затримання в Криму
Адвокат Еміль Курбедінов відзначав, що ФСБ в Криму готує "черговий сімферопольський осередок" Хізб ут-Тахрір".