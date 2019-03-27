Масові обшуки в Криму: затримано 20 осіб

КИЇВ. 27 березня. УНН. В результаті обшуків в окупованому Криму затримано 20 кримських татар, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною. Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк з посиланням на дані прес-служби управління ФСБ по Криму і Севастополю, передає УНН.