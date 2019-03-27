ФСБ проводить обшуки у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Співробітниками ФСБ у взаємодії з підрозділами МВС та Федеральної служби військ національної гвардії 27 березня 2019 року в рамках порушених кримінальних справ проводяться обшуки за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", - йдеться в повідомленні.
Інших подробиць не наводиться.
Нагадаємо, в окупованому Криму провели обшук в будинку кримського татарина Якима Куртдеде, після чого його сім'ю вивезли в управлінні ФСБ.