В оккупированном Крыму провели обыск в доме крымского татарина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В оккупированном Крыму провели обыск в доме крымского татарина Акима Куртдеде, после чего его семью вывезли в управлении ФСБ. Об этом сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.
"По предварительным данным в Сары-Су г. Белогорск по адресу ул. Алиме Абденнановой, в доме Акима Куртдеде (29 лет) проходят следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
В доме, по данным правозащитников, находились трое членов семьи, родители и младшая сестра Акима: Куртдеде Севие (53 года), Куртдеде Таир (56 лет), Куртдеде Алиме (22 года). Сам Аким Куртдеде, по словам правозащитников, находится в Европе на заработках.
Со слов хозяина дома, было предоставлено постановление на обыск, однако что искали и по какой причине пришли силовики, он не знает.
Также отмечается, что следственные мероприятия силовики проводили во время пятничной молитвы, после которой люди, узнав об обыске, начали выяснять местонахождение семьи.
Позже адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что Куртдеде находятся в управлении ФСБ г. Белогорск.
"Главе семьи, Таиру Куртдеде, дана на руки копия протокола обыска и в данный момент он допрашивается по поводу событий, связанных с его сыном - Акимом Куртдеде", - сообщили правозащитники.
Отмечено, что ранее спецслужбы уже приходили к Акиму в 2017 году.
"Тогда он учился в г. Киев, и через три дня после пересечения границы, по возвращению в Крым, к нему пришли с визитом силовики", - добавили в правозащитной организации.
Напомним, ФСБ после обысков в пгт Октябрьское задержала еще трех крымских татар.
Как сообщал УНН, за 2018 год на территории Крыма было проведено 207 арестов с нарушением прав человека.