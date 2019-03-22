В окупованому Криму провели обшук у будинку кримського татарина

"За попередніми даними в Сари-Су м. Білогірськ за адресою вул. Алиме Абденнанової, в будинку Акима Куртдеде (29 років) проходять слідчі заходи", - йдеться в повідомленні.

У будинку, по даним правозахисників, перебували троє членів сім'ї, батьки і молодша сестра Акима: Куртдеде Севіе (53 роки), Куртдеде Таїр (56 років), Куртдеде Алиме (22 роки). Сам Акима Куртдеде, за словами правозахисників, знаходиться в Європі на заробітках.

Зі слів господаря будинку, було надано постанову на обшук, однак що шукали і з якої причини прийшли силовики, він не знає.

Також зазначається, що слідчі заходи силовики проводили під час п'ятничної молитви, після якої люди, дізнавшись про обшук, почали з'ясовувати місцеперебування родини.

Пізніше адвокат Ліля Гемеджі повідомила, що Куртдеде перебувають в управлінні ФСБ м. Білогірськ.

"Главі сім'ї, Таїра Куртдеде, дана на руки копія протоколу обшуку і в даний момент він допитується з приводу подій, пов'язаних з його сином - Акимом Куртдеде", - повідомили правозахисники.

Зазначено, що раніше спецслужби вже приходили до Акима у 2017 році.

"Тоді він навчався у м.Київ, і через три дні після перетину кордону, по поверненню до Криму, до нього прийшли з візитом силовики", - додали в правозахисній організації.

Нагадаємо, ФСБ після обшуків в смт Жовтневе затримала ще трьох кримських татар.

Як повідомляв УНН, за 2018 рік на території Криму було проведено 207 арештів з порушенням прав людини.