В окупованому Криму провели обшук у будинку кримського татарина

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 24041 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 58360 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55345 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 70697 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 87939 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85336 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169069 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99170 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72244 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327296 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
70%
Популярнi новини

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15345 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 17707 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17195 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16276 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 35952 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169069 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327296 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260659 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371681 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382394 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 24041 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15370 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20713 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26663 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47521 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В окупованому Криму провели обшук у будинку кримського татарина

Київ • УНН

 • 9603 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В окупованому Криму провели обшук в будинку кримського татарина Акима Куртдеде, після чого його сім'ю вивезли в управлінні ФСБ. Про це повідомила правозахисна організація "Кримська солідарність" в Facebook, передає УНН.

В окупованому Криму провели обшук у будинку кримського татарина

"За попередніми даними в Сари-Су м. Білогірськ за адресою вул. Алиме Абденнанової, в будинку Акима Куртдеде (29 років) проходять слідчі заходи", - йдеться в повідомленні.

У будинку, по даним правозахисників, перебували троє членів сім'ї, батьки і молодша сестра Акима: Куртдеде Севіе (53 роки), Куртдеде Таїр (56 років), Куртдеде Алиме (22 роки). Сам Акима Куртдеде, за словами правозахисників, знаходиться в Європі на заробітках.

Зі слів господаря будинку, було надано постанову на обшук, однак що шукали і з якої причини прийшли силовики, він не знає.

Також зазначається, що слідчі заходи силовики проводили під час п'ятничної молитви, після якої люди, дізнавшись про обшук, почали з'ясовувати місцеперебування родини.

Пізніше адвокат Ліля Гемеджі повідомила, що Куртдеде перебувають в управлінні ФСБ м. Білогірськ.

"Главі сім'ї, Таїра Куртдеде, дана на руки копія протоколу обшуку і в даний момент він допитується з приводу подій, пов'язаних з його сином - Акимом Куртдеде", - повідомили правозахисники.

Зазначено, що раніше спецслужби вже приходили до Акима у 2017 році.

"Тоді він навчався у м.Київ, і через три дні після перетину кордону, по поверненню до Криму, до нього прийшли з візитом силовики", - додали в правозахисній організації.

Нагадаємо, ФСБ після обшуків в смт Жовтневе затримала ще трьох кримських татар.

Як повідомляв УНН, за 2018 рік на території Криму було проведено 207 арештів з порушенням прав людини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92