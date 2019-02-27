В прошлом году в Крыму провели более 200 арестов с нарушением прав человека

"Цифры, свидетельствующие сегодня о нарушении прав человека (в Крыму - ред.), говорят сами за себя. Я не буду перечислять все цифры, но только за 2018 год, по нашим данным, было проведено 92 обыска, 75 - в отношении крымских татар, задержаний было 128, 75 из них - крымских татар, 152 допроса, 93 - крымских татар, а также 207 арестов, 145 из которых – крымских татар", - отметил Бариев.

По его словам, таким образом оккупационная власть системно борется с коренным народом и представителями других национальностей, которые занимают проукраинскую позицию.

Напомним, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца.