Торік у Криму провели понад 200 арештів з порушенням прав людини

"Цифри, які свідчать сьогодні про порушення прав людини (у Криму – ред.), говорять самі за себе. Я не буду перечислювати всі цифри, але тільки за 2018 рік, за нашими даними, було проведено 92 обшуки, 75 – відносно кримських татар, затримань було 128, 75 з них – кримських татар, 152 допити, 93 – кримських татар, а також 207 арештів, 145 з яких – кримських татар", - зазначив Барієв.

За його словами, таким чином окупаційна влада системно бореться з корінним народом та представниками інших національностей, які займають проукраїнську позицію.

Нагадаємо, у тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці.