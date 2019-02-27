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Торік у Криму провели понад 200 арештів з порушенням прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. За 2018 рік на території Криму було проведено 207 арештів з порушенням прав людини. Про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.

"Цифри, які свідчать сьогодні про порушення прав людини (у Криму – ред.), говорять самі за себе. Я не буду перечислювати всі цифри, але тільки за 2018 рік, за нашими даними, було проведено 92 обшуки, 75 – відносно кримських татар, затримань було 128, 75 з них – кримських татар, 152 допити, 93 – кримських татар, а також 207 арештів, 145 з яких – кримських татар", - зазначив Барієв.

За його словами, таким чином окупаційна влада системно бореться з корінним народом та представниками інших національностей, які займають проукраїнську позицію.

Нагадаємо, у тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці.

Українські Національні Новини

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